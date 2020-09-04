Galatasaray transfer haberleri | Jimmy Durmaz'a Süper Lig'den talip

Sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon planları arasında yer almayan Jimmy Durmaz'a 3 talip çıktı. Geçen sezon bekleneni veremeyen İsveçli oyuncu için Göztepe, Denizlispor ve Rizespor'un devrede olduğu öğrenildi. 3 takımın da hem sarı kırmızılılar hem de oyuncuyla görüşme yaptığı bildirildi.

Sarı kırmızılıların 31 yaşındaki oyuncunun anlaşma sağlaması durumunda zorluk çıkarmayacağı kaydedildi. 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Jimmy Durmaz takımda kalırsa 7 milyon TL kazanacak