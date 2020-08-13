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13.08.2020 - 18:45 | | DHA

Galatasaray transfer haberleri | Kaan Ayhan krizi! Para iade edildi...

İtalyan ekibi Sassuolo, 2 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunan Kaan Ayhan'ın bu ücretini Fortuna Düsseldorf'a vermesine rağmen transfer gerçekleşmedi. Galatasaray'ın gelişmeleri takip ettiği ve Kaan Ayhan için yeniden devreye girebileceği öğrenildi

Galatasaray transfer haberleri | Kaan Ayhan krizi! Para iade edildi...
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Almanya ekibi Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan'ın geleceği bilinmezliğini koruyor.

31 Temmuz 2020 tarihine kadar 2 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunan Kaan Ayhan'ın bu ücret Sassuolo tarafından yatırılmasına rağmen transferi gerçekleşmedi. Sassuolo Kulübü'nün 31 Temmuz'un bitimine 2 saat kala 2 milyon Euro'yu Fortuna Düsseldorf Kulübü'nün hesabına yatırmasına rağmen, Düsseldorf Kulübü paranın 1 Ağustos tarihinde hesaplarına ulaşmasından dolayı transferi kabul etmedi ve parayı yeniden Sassuolo Kulübü'nün hesabına iade etti. Bunun üzerine Sassuolo, Fortuna Düsseldorf'u mahkemeye verirken, mahkeme sonuçlanmadan Kaan Ayhan'ın herhangi bir takıma transfer olamayacağı öğrenildi.

Galatasaray transfer haberleri | Kaan Ayhan krizi Para iade edildi...

FATİH TERİM İSTEDİ, GALATASARAY 2 MİLYON EURO NAKİT BULAMADI

Türkiye'den birçok teklif almasına rağmen "Türkiye'ye şu anda dönersem sadece Galatasaray forması giyerim" dediği öğrenilen Kaan Ayhan ise hem Galatasaray hem de Sassuolo ile prensipte anlaşmaya varmıştı. Ancak Galatasaray'ın 2 milyon Euro nakit bulamaması, Sassuolo'nun ise Düsseldorf'un iddiasına göre parayı geç yatırması nedeniyle milli futbolcu iki ekibin de yolunu tutamamış oldu.

Teknik direktör Fatih Terim'in hala kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan için mahkeme Düsseldorf lehine sonuçlanması halinde Galatasaray'ın yeniden devreye gireceği öğrenildi. Düsseldorf Kulübü ise oyuncuyu 3 milyon Euro'dan aşağı bırakmayı düşünmüyor.

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