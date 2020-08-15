Galatasaray transfer haberleri | Kaleci Fatih Öztürk ile anlaşıldı!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da kaleci problemi Fatih Öztürk ile çözüldü.

Fernando Muslera’nın sakatlığından sonra tecrübeli bir yerli kaleci arayan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesh eden 33 yaşındaki file bekçisi ile 2 yıllık anlaştı.



Tecrübeli kaleci dün sağlık konrtrolünden geçtikten sonra akşam da sarı-kırmızılılarla ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray’da Muslera’nın sakatlanmasının ardından Süper Lig’de kalan haftalarda Okan Koçuk şans bulmuş ancak ortaya koyduğu performans ile eleştirilmişti.



Bunun üzerine sarı-kırmızılılar Muslera’nın ligin ilk yarısına yetişmeyeceğini de dikkate alarak tecrübeli bir yerli kaleci arayışına girmişti. Fatih Öztürk’ün Kasımpaşa’dan boşa çıkmasıyla bu transferi gerçekleştiren Cim-Bom; Arda Turan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile beraber 6. transferine de böylece imzayı attı.







33 yaşındaki Fatih Öztürk geçen sezon Kasımpaşa kalesini 22 resmi maçta korudu, 49 gol yedi. Deneyimli eldiven daha önce 1461 Trabzon, Trabzonspor ve Akhisarspor’da oynamıştı.

Kaleci Fatih, Akhisarspor’da Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası’nı kazanmıştı.

Kupa finali anımsandı

Sarı-kırmızılı takımın son transferi olan Fatih Öztürk’ün 2018-19 sezonu kupa finalindeki tepkisi akıllara geldi. Galatasaray’ın Akhisarspor’u 3-1 yendiği final sonrası tecrübeli kaleci ‘maçın adamı’ seçilmişti.

Ancak ödülünü alırken kimsenin elini sıkmayan ve tebrik etmeyen Fatih, sitem etmişti. Sosyal medyada da bazı taraftarlar bu durumu anımsattı.

Fernando Muslera: Bir Galatasaray ve Süper Lig Efsanesi