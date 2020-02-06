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06.02.2020 - 07:20 | | Fanatik

Galatasaray transfer haberleri | Luyindama transferine sakatlık engeli

Milli takımda sakatlanan Galatasaray’ın Kongolu stoperi Luyindama için talihsiz süreç yaşanmasa İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa’nın devreye girecek olduğu belirtildi.

Galatasaray transfer haberleri | Luyindama transferine sakatlık engeli

Kasım ayındaki milli maç arasında Kongo’da sakatlanan Luyindama’nın, o günlerde Aston Villa tarafından yakından takip edildiği ortaya çıktı.

26 yaşındaki savunma oyuncusunun performansını çok beğenen İngiliz kulübünün, devre arasında Galatasaray’a 12-14 milyon euro arasında bir bonservis teklifi yapmaya hazırlandığı da gelen haberler arasında.

Ancak talihsiz bir sakatlık yaşayan ve durumun ciddiyeti ancak İstanbul’a döndüğünde ortaya çıkan Luyindama, sezonu kapatarak Galatasaray’ın TFF’ye sunduğu listeden de çıkartıldı.

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