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26.07.2020 - 13:57 |

Galatasaray transfer haberleri | Maicon takımına veda etti, dönüyor...

Sarı kırmızılıların Al Nasr'a kiraladığı Brezilyalı stoper Maicon takımdan ayrıldığını ve Galatasaray'a geri döneceğini açıkladı.

Galatasaray transfer haberleri | Maicon takımına veda etti, dönüyor...
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Galatasaray'da Maicon gelişmesi yaşanıyor... Sarı kırmızılı takımın Al Nasr'a kiraladığı Brezilyalı stoper takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.

Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada ayrıca Galatasaray'a geri döneceğini de belirtti.

Galatasaray Maicon'u Şubat 2019'da 1.7 milyon euroya Al Nasr'a kiralamıştı.

Brezilyalı stoperin 2021 Haziran'a kadar sarı kırmızılı takımla sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray transfer haberleri | Maicon takımına veda etti, dönüyor...

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