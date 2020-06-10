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10.06.2020 - 15:03 |

Galatasaray transfer haberleri | Mert Çetin'e 10 milyon euroluk teklif...

Galatasaray'da Mert Çetin sesleri tekrar yükseldi. 23 yaşındaki stoper için Roma; 8 ila 10 milyon isterken; sarı-kırmızılılar satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini gündeminde tutuyor.

Galatasaray transfer haberleri | Mert Çetin'e 10 milyon euroluk teklif...
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Yeni sezon kadro yapılanmaları şimdiden başlarken Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Hem İtalyan basını hem de gazeteci Nicolo Schira; sarı-kırmızılıların Roma'da oynayan Mert Çetin'le ilgilendiğini yazdı.

23 yaşındaki stoper için Galatasaray'ın yeniden devreye girdiği belirtildi. Ocak ayında da genç savunmacıya bir ilgi olduğu aktarıldı.  Roma'nın sadece satılık tekliflere sıcak baktığı ve 8 ila 10 milyon euro arasında bir bedel belirlediği öne sürüldü. Galatasaray'ın ise satın alma opsiyonuyla beraber kiralamak istediği dile getirildi.

Sezon başında Gençlerbirliği'nden Roma'ya geçen Mert Çetin; Serie A'da 5 maçta forma giydi.

Galatasaray transfer haberleri | Mert Çetine 10 milyon euroluk teklif...

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