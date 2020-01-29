29.01.2020 - 09:11 | | Fanatik
Galatasaray transfer haberleri | Nagatomo TFF listesine dahil edilmeyecek
Galatasaray'da ilk yarıdaki performansıyla gözden düşen Yuto Nagatomo, herhangi bir takımla anlaşamasa bile TFF listesine dahil edilmeyecek.
Galatasaray'da Yuto Nagatomo ile ilgili karar verildi.
Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Japon sol bek, başta Serie A ekibi Bologna olmak üzere birkaç İtalyan kulübüyle transfer görüşmeleri yapıyor.
Nagatomo transferin bitimine 2 gün kala herhangi bir takımla anlaşmasa bile, ikinci yarıda TFF listesine dahil edilmeyecek. Galatasaray’ın Japon futbolcu dışında iki yabancıyı daha kadro dışı bırakması gerekiyor.