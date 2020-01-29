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29.01.2020 - 09:11 | | Fanatik

Galatasaray transfer haberleri | Nagatomo TFF listesine dahil edilmeyecek

Galatasaray'da ilk yarıdaki performansıyla gözden düşen Yuto Nagatomo, herhangi bir takımla anlaşamasa bile TFF listesine dahil edilmeyecek.

Galatasaray transfer haberleri | Nagatomo TFF listesine dahil edilmeyecek

Galatasaray'da Yuto Nagatomo ile ilgili karar verildi.

Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Japon sol bek, başta Serie A ekibi Bologna olmak üzere birkaç İtalyan kulübüyle transfer görüşmeleri yapıyor.

Nagatomo transferin bitimine 2 gün kala herhangi bir takımla anlaşmasa bile, ikinci yarıda TFF listesine dahil edilmeyecek. Galatasaray’ın Japon futbolcu dışında iki yabancıyı daha kadro dışı bırakması gerekiyor.

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