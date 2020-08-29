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29.08.2020 - 23:53 |

Galatasaray transfer haberleri | Newcastle United, Marcao'yu bitiriyor!

Galatasaray'da transferde son dakika... İngiliz ekibi Newcastle United'ın sarı-kırmızılı takımın yıldızı Marcao'nun transferini bitirmek üzere olduğu yazıldı.

Galatasaray transfer haberleri | Newcastle United, Marcao'yu bitiriyor!
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Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao'nun Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ile görüştüğü belirtildi.

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı yakından takip eden Magpie Media, özel haber olarak yayınladığı haberde İngiliz ekibinin Marcao transferini bitirmek üzere olduğunu ve transferin 24 saat içinde netleşeceğini paylaştı. 

Galatasaray transfer haberleri | Newcastle United, Marcaoyu bitiriyor

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