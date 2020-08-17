Galatasaray transfer haberleri | Omar Elabdellaoui bugÃ¼n aÃ§Ä±klanÄ±yor

17.08.2020 - 07:00 |
Galatasaray transfer haberleri | Omar Elabdellaoui bugün açÄ±klanÄ±yor
Galatasaray'Ä±n Ä°stanbulâ€™a getirip gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± borsaya bildirdiÄŸi Omar Elabdellaoui 19.05â€™te de KAPâ€™a bildirilecek.Â
Cim-Bomâ€™un Ã¶nceki gÃ¼n Ä°stanbulâ€™a getirip gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± borsaya bildirdiÄŸi Omar Elabdellaoui bu sabah saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilecek. 28 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu 19.05â€™te de KAPâ€™a bildirilecek.Â
Savunma 25 yaÅŸÄ±nda
Galatasarayâ€™da Marianoâ€™nun yerine Omar Elabdellouiâ€™nin gelmesiyle beraber takÄ±mÄ±n savunmadaki dÃ¶rtlÃ¼sÃ¼nÃ¼n yaÅŸ ortalamasÄ± daha da aÅŸaÄŸÄ± indi. Cim-Bomâ€™da savunmada gÃ¶rev alan isimlerin Omar Elabdelloui (28), Luyindama (26), Marcao (24), Saracchi (22) ile birlikte yaÅŸ ortalamasÄ± 25 oldu.
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