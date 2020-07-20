Galatasaray transfer haberleri | Omar Elabdellaoui: "Henüz hiçbir yere imza atmadım"

Cim-Bom’un prensip anlaşmasına vardığı belirtilen Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada, Galatasaray ile henüz bir anlaşmasının bulunmadığını dile getirdi.

Sportday’in haberine göre Elabdellaoui, “Türkiye’de veya başka bir yerde ne yazılırsa yazılsın, henüz hiçbir yere imza atmadım. Olympiakos’un bir önceliği var ama burada kalma durumum olmazsa gelecek adına bir karar vermem gerekecek ve dostça ayrılacağım” yorumunu yaptı.

Sarı-kırmızılılar ise gerek yabancı sınırıyla ilgili kararın kesinleşmesi, gerekse TFF tarafından belirlenecek bütçenin açıklanması sonrasında transferde yol haritasını belirleyecek.

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