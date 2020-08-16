Galatasaray transfer haberleri | Omar Elabdellaoui İstanbul’a geldi! Alacağı rakam...

Cim-Bom’un yeni transferi Omar Elabdellaoui dün İstanbul’a geldi. Norveç’ten Atina aktarmalı İstanbul’a gelen 28 yaşındaki Norveçli futbolcu yarın sağlık kontrolünden geçecek ve akşam da takımla beraber ilk antrenmanına çıkacak.

Galatasaray, Omar ile görüşmelere başladığını da dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. 4 senelik anlaşma sağlanan Omar, Galatasaray’dan her sezon için 1.4 milyon euro garanti ücret alacak. Sözleşmesi biten Mariano’yla yeni bir kontrat yapmayan sarı-kırmızılılar, Olympiakos ile sözleşmesini yenilemeyen Omar için herhangi bir bonservis ödemeyecek.

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