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08.08.2020 - 07:00 |

Galatasaray transfer haberleri | Omar Elabdellaoui İstanbul'a geliyor!

Olympiakos'un UEFA Avrupa Ligi’nden elenmesiyle beraber Omar Elabdellaoui, gelecek hafta İstanbul’a gelecek.

Galatasaray transfer haberleri | Omar Elabdellaoui İstanbul'a geliyor!
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Sarı-kırmızılı takımın anlaşma sağladığı Omar Elabdellaoui, Olympiakos formasını son kez önceki gece giydi. Yunan takımının UEFA Avrupa Ligi’nden elenmesiyle beraber 28 yaşındaki futbolcu gelecek hafta İstanbul’a gelecek. Yunan ekibi Wolverhampton’u elemiş olsaydı Omar’ın gelişi ertelenecek ve kampın ilk bölümünü kaçıracaktı.
Daha önce protokol yapılan Norveçli oyuncu ile 3 senelik anlaşma yapıldığı ve her sezon için 1 milyon euro alacağı belirtildi.

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