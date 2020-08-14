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14.08.2020 - 07:00 |

Galatasaray transfer haberleri | Ryan Donk’tan büyük indirim

Galatasaray, sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Hollandalı stoper Ryan Donk yeni kontratında büyük indirime gitti.

Galatasaray transfer haberleri | Ryan Donk’tan büyük indirim
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Galatasaray’da Ryan Donk ile nikah tazeleniyor. Cim-Bom’da sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Hollandalı stoper yeni kontratında büyük indirime gitti. Galatasaray’da Ryan Donk ile nikah tazeleniyor. Cim-Bom’da sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Hollandalı stoper yeni kontratında büyük indirime gitti. 1 milyon 895 bin euro garanti ücrete oynayan tecrübeli futbolcunun garanti ücreti yeni sözleşmede 850 bin euroya indirildi.Donk ile yapılan 1+1 senelik kontrata göre yine futbolcunun belli bir sayının üzerinde maç oynaması halinde sözleşmesi otomatik olarak uzayacak. Son sözleşmesinde ligde ve Avrupa’da 21 maç oynaması halinde sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayan Donk’la yapılacak yeni kontratta bu sayının 25 olacağı belirtildi.

Galatasaray transfer haberleri | Ryan Donk’tan büyük indirim

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