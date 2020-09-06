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06.09.2020 - 07:00 |

Galatasaray transfer haberleri | Semih Kaya teklif bekliyor!

2017’de Sparta Prag’a transfer olarak Galatasaray’a 2 milyon euro kazandıran Semih Kaya’nın altyapısından yetiştiği kulübünden teklif gelmesi halinde Arda Turan gibi boş mukaveleye imza atacağı öğrenildi

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Sparta Prag’la anlaşması sona eren ve şu an boşta olan Semih Kaya, Galatasaray’dan haber bekliyor.
Tecrübeli futbolcu henüz hiçbir takıma imza atmazken eski kulübünün kararına göre hareket edecek. Bu nedenle başta Kasımpaşa olmak üzere gelen teklifleri geri çeviren 29 yaşındaki oyuncu ligin başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen kulüpsüz durumda.

Bir ara Beşiktaş’ın da gündemine giren Semih Kaya, Galatasaray’dan gelebilecek teklifi düşünerek siyah-beyazlıları değerlendirmeye almadı. 2017’de Sparta Prag’a transfer olarak sarı-kırmızılılara 2 milyon euro kazandıran Semih Kaya’nın altyapısından yetiştiği kulübünden teklif gelmesi halinde Arda Turan gibi boş mukaveleye imza atacağı öğrenildi. Galatasaray’da Ahmet Çalık’ın ayrılması durumunda Semih’in alternatif olarak kadroda düşünülebileceği bildirildi. Teknik Direktör Fatih Terim eski oyuncusu ile ilgili kararı önümüzdeki günlerde verecek.

Galatasaray transfer haberleri | Semih Kaya teklif bekliyor

Galatasaray transfer haberleri | Semih Kaya teklif bekliyor

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