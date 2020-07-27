Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray transfer haberleri | Sinan Gümüş geri dönüyor...
27.07.2020 - 08:59 | | TAKVİM

Galatasaray transfer haberleri | Sinan Gümüş geri dönüyor...

Galatasaray yabancı kuralının değişmesinden sonra yerli transfer hamlelerine başladı. Sarı-Kırmızılılar, eski yıldızlarıyla yeniden anlaşmanın peşinde. Antalyaspor’la kiralık sözleşmesi biten Sinan Gümüş ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, yıldız oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladı.

Galatasaray transfer haberleri | Sinan Gümüş geri dönüyor...
ABONE OL

 

Galatasaray yabancı kuralının değişmesinden sonra yerli transfer hamlelerine başladı. Sarı-Kırmızılılar, eski yıldızlarıyla yeniden anlaşmanın peşinde. Antalyaspor'la kiralık sözleşmesi biten Sinan Gümüş ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, yıldız oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladı.

Galatasaray transfer haberleri | Sinan Gümüş geri dönüyor...

Bonservisi İtalyan temsilcisi Genoa'da olan 26 yaşındaki golcü de yeniden Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin İtalyan ekibiyle önümüzdeki günlerde görüşme yapması bekleniyor. Yıldız golcünün İtalyan ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sinan Gümüş, sona eren sezonda Antalyaspor'da başarılı bir performans ortaya koydu ve Fatih Terim'in dikkatini çekti.

10 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu 5 gol atarken 1 de asist yaptı. Golcü futbolcu 2014 yılında geldiği Galatasaray'dan 2019 yılında ayrılmış ve Genoa ile sözleşme imzalamıştı. Galatasaray, Sinan Gümüş'ün yanı sıra eski oyuncularından Arda Turan, Semih Kaya, Emre Çolak gibi isimleri de renklerine bağlamak istiyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bursaspor'da Özer Hurmacı krizi!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fatih Terim ısrarla onu istedi! 5 Süper Lig yıldızı...

Bir Galatasaray efsanesi: Muslera

    Hüseyin Çimşir balık avında...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Galatasaray transfer haberleri | Sinan Gümüş geri dönüyor...
      Galatasaray transfer haberleri | Sinan Gümüş geri dönüyor...
    2. Galatasaray transfer haberleri | Falcao'dan maaş açıklaması
      Galatasaray transfer haberleri | Falcao'dan maaş açıklaması
    3. Rıdvan Dilmen sezonun ilk 11'ini yaptı! Sürpriz...
      Rıdvan Dilmen sezonun ilk 11'ini yaptı! Sürpriz...
    4. Galatasaray'ın sponsor kaybı büyük olacak
      Galatasaray'ın sponsor kaybı büyük olacak
    5. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım görüşmesi!
      Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım görüşmesi!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kuzeyin kralı Sörloth tarihe geçti!

    Kuzeyin kralı Sörloth tarihe geçti!

    Ahmet Nur Çebi: "Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık"

    Ahmet Nur Çebi: "Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık"

    Atiba ve Tyler Boyd Beşiktaş'ta kalıyor

    Atiba ve Tyler Boyd Beşiktaş'ta kalıyor

    Transfer haberleri | Gökhan Gönül için karar verme zamanı! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

    Transfer haberleri | Gökhan Gönül için karar verme zamanı! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

    Sıradaki Haber