30.01.2020 - 13:43 |
Galatasaray transfer haberleri | Zaza için girişim yok
İtalyan basını, sarı-kırmızılı kulübün Torino'nun golcüsü Zaza'yı kiralayacağını ileri sürdü. Ancak Skorer, Galatasaray'ın böyle bir girişiminin söz konusu olmadığını ortaya çıkardı.
Nevzat Dindar / Skorer özel - İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın Torino'da forma giyen Zaza'yı satın alma opsiyonlu kiralayacağını iddia etmişti.
Ağır sakatlık geçirdi
Skorer'in edindiği bilgiye göre; sarı-kırmızılı kulübün tecrübeli golcü için bir girişimde bulunmadığı belirtildi. Öte yandan ağır sakatlık geçiren İtalyan golcünün ancak Mart'ın sonunda sahalara dönmesi bekleniyor...
Sarı-kırmızılı kulüp, transferin bitimine bir gün kala yabancı hakkını stoperden yana kullanacak.