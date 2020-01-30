Galatasaray transfer haberleri | Zaza için girişim yok

Nevzat Dindar / Skorer özel - İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın Torino'da forma giyen Zaza'yı satın alma opsiyonlu kiralayacağını iddia etmişti.

Ağır sakatlık geçirdi

Skorer'in edindiği bilgiye göre; sarı-kırmızılı kulübün tecrübeli golcü için bir girişimde bulunmadığı belirtildi. Öte yandan ağır sakatlık geçiren İtalyan golcünün ancak Mart'ın sonunda sahalara dönmesi bekleniyor...

Sarı-kırmızılı kulüp, transferin bitimine bir gün kala yabancı hakkını stoperden yana kullanacak.