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18.08.2020 - 12:30 |

Galatasaray tüm Covid-19 testlerini negatif çıktığını açıkladı

Galatasaray, takımda yapılan koronavirüs testlerinde tüm sonuçların negatif çıktığını açıkladı.

Galatasaray tüm Covid-19 testlerini negatif çıktığını açıkladı
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Galatasaray, takımda yapılan koronavirüs testlerinde tüm sonuçların negatif çıktığını açıkladı.

Açıklama şu şekilde;

Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla dün sabah (17 Ağustos Pazartesi) yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

Skorer Mutfak | 18 Ağustos 2020
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