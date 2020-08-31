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31.08.2020 - 16:09 |

Galatasaray-Ümraniyespor (CANLI)

Galatasaray - Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Galatasaray-Ümraniyespor (CANLI)
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Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında TFF 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşıyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki karşılaşma saat 16.00'da başladı. Uzun yıllar sonra Galatasaray'a geri dönen Arda Turan maça kaptan olarak çıktı. 

Sarı kırmızılı ekibin hazırlık maçını 'Skorer Görüntülü Canlı Anlatım' sayfasından anbean takip edebilirsiniz...

Galatasaray-Ümraniyespor (CANLI)

İLK 11'LER:

GALATASARAY: Okan, Ahmet, Emin, Emre Taşdemir, Taylan, Sekidika, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Feghouli, Ali Yavuz Kol, Sekidika

ÜMRANİYESPOR: Orkun, Üzeyir, Ercan, Glumac, Gökhan, Fernandes, Batuhan, Okan, Gomis, Denizhan, Hüseyin

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Galatasaray-Ümraniyespor (CANLI)

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