Galatasaray Üyesi kadınlar buluştu

Maslak Hilton Otel’de kadınlar günü haftası sebebiyle gerçekleştirilen toplantı, Metin Öztürk’ün, “Toplumun her alanında çözümün bir parçası olan siz kadınlara Galatasarayımızın geleceğinde de çok önemli görevler düşüyor” sözleriyle başladı. Toplantıda kadın üyelerden gelen tüm soruları cevaplandıran, kaydı açık üyelerin ve sporcuların yaklaşık %40'ının kadın olduğu belirten Metin Öztürk, buluşmanın amacının mevcut yönetimi veya daha öncekileri eleştirmek değil, aksine camia için faydalı fikirleri bir potada toplayıp ortak aklı yaratmak olduğunu söyledi. “Camiamızın ihtiyaçlarını, gönlünde yatan aslanı, taleplerini ve nihayetinde nasıl bir yönetim görmek istendiğini sizlerden gelen görüşler doğrultusunda anlamaya çalışacağız” diyen Öztürk; herkesin eğri durduğu yerde doğru durmak gerektiğini ifade etti.

Kulüp yönetimlerinde kadın üyelerin sayısı, kadın sporcuların yaşadıkları sıkıntılar, olması gereken iletişim modeli, amatör branşlar, kadın futbolunun dünyada geldiği nokta ve Galatasaray’ın federasyonlarda temsili gibi pek çok konuda görüş belirtilen toplantının moderatörlüğünü Prof Dr. Emre Alkin üstlendi.

GALATASARAY KADIN FUTBOL TAKIMI

Kadınlar futboldan anlamaz algısının yıkıldığını, kadınların artık hem izleyici hem oyuncu olarak futbolun içinde olduğunu ifade eden katılımcılar, öncü Galatasaray’ın dünyadaki ilgiye paralel olarak Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nı bir an önce oluşturması gerektiğini dile getirdiler.