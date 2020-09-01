Galatasaray ve Neftçi arasında bütçe uçurumu! Sadece Falcao bile...

ONUR DİNÇER

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalma mücadelesi veren Galatasaray’ın 2. Eleme Turu’ndaki rakibi Azerbeycan ekibi Neftçi Bakü oldu. İsviçre’de UEFA’nın merkezindeki kura çekiminde rakibini öğrenen Cim-Bom, tek maç üzerinden yapılacak turda 17 Eylül’de Azerbaycan ile oynayacak.



Azerbaycan’ın köklü kulüplerinden olan Neftçi, başarılı günlerini arıyor... 8 lig şampiyonluğu bulunan, ülke tarihinde Avrupa Ligi gruplarına kalan ilk takım olan Neftçi, Galatasaray’ın karşısına eski gücünden yoksun çıkacak.



Karabağ’ın domine ettiği ligde 7 yıldır şampiyonluğa hasret olan Azeri ekibi, hayal kırıklığının sürmesi üzerine geçtiğimiz sezon ortasında İtalyan teknik adam Roberto Bordin ile yollarını ayırdı ve takımı onun yardımcısı Fuzuli Mammadov’a teslim etti.





Ancak yerli teknik adamın yönetiminde Neftçi Bakü takımı henüz oyun sistemini oturtabilmiş değil. Savunmada ve hücumda iyi organize olamayan ve oturmuş bir görüntü çizemediği tespit edilen ekip, dörtlü savunma kullanan defansif bir görüntüde orta saha kurgusuna sahip. Rakibe göre sahaya dağılımını değiştiren Azeri ekibinin, Cim Bom’un karşısına 4-3-2-1 şeklinde savunma ağırlıklı bir formasyonda çıkması bekleniyor.

Neftçi’nin şansının çok az olduğu belirtiliyor. Falcao gibi 5 milyon euroluk maaşları bulunan Galatasaray ile karşılaştırıldığında, en yüksek oyuncu maaşı 250 bin dolar seviyesinde olan Neftçi Bakü’nün sarı-kırmızılılara karşı göze çarpan en önemli avantajı ise, ülke liginde sezonun çoktan başlamış olması ve rakibinin karşısına daha hazır bir şekilde çıkabilmesi olacak.

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