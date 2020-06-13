Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala maskeli yeni tarzını paylaştı

Daha önce karantina sırasında saçlarını kısa kestiren Ümit Davala, şimdi de yeni maskeli tarzını paylaştı.

Koronavirüs nedeniyle uyulması gereken talimatlar doğrultusunda saha kenarındaki bütün personel maske takmak zorunda tutuldu. Terim'in yardımcısı Ümit Davala'da üzerine isminin ve soyisminin baş harfleri bulunan maskesiyle bir paylaşım yaptı.

Maskesiz haline 'Before' (Önce), üzerine G.Saray logosu ve isminin baş harflerinin bulunduğu maskeli fotoğrafına ise 'After' (Sonra) yazan Davala, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.

İşte Davala'nın o paylaşımı;