Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala maskeli yeni tarzını paylaştı
13.06.2020 - 16:28 |

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala maskeli yeni tarzını paylaştı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcılarından olan Ümit Davala maskeli yeni tarzını paylaştı.

ABONE OL

Daha önce karantina sırasında saçlarını kısa kestiren Ümit Davala, şimdi de yeni maskeli tarzını paylaştı.

Koronavirüs nedeniyle uyulması gereken talimatlar doğrultusunda saha kenarındaki bütün personel maske takmak zorunda tutuldu. Terim'in yardımcısı Ümit Davala'da üzerine isminin ve soyisminin baş harfleri bulunan maskesiyle bir paylaşım yaptı.

Maskesiz haline 'Before' (Önce), üzerine G.Saray logosu ve isminin baş harflerinin bulunduğu maskeli fotoğrafına ise 'After' (Sonra) yazan Davala, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.

İşte Davala'nın o paylaşımı;

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala maskeli yeni tarzını paylaştı

Davinson Sánchez'in Ajax'taki en iyi anları
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Aguero-Zinchenko FIFA 20'de kapışıyor! (CANLI)
    Aguero-Zinchenko FIFA 20'de kapışıyor! (CANLI)
  2. Abdurrahim Albayrak: Dün akşam çok üzüldük
    Abdurrahim Albayrak: Dün akşam çok üzüldük
  3. Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala maskeli yeni tarzını paylaştı
    Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala maskeli yeni tarzını paylaştı
  4. Son dakika! Sergen Yalçın ezber bozdu! Caner Erkin bu akşam...
    Son dakika! Sergen Yalçın ezber bozdu! Caner Erkin bu akşam...
  5. Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler
    Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fortuna Düsseldorf-Borussia Dortmund maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu...

Fortuna Düsseldorf-Borussia Dortmund maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu...

Galatasaray yöneticilerinden başkan Mustafa Cengiz'e ziyaret

Galatasaray yöneticilerinden başkan Mustafa Cengiz'e ziyaret

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Fransız ekibi Limoges, FIBA Şampiyonlar Ligi'ni seçti

Fransız ekibi Limoges, FIBA Şampiyonlar Ligi'ni seçti

Sıradaki Haber