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11.08.2020 - 11:51 | | İSTANBUL (AA) -

Galatasaray yarın top başı yapacak

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak sarı-kırmızılılar, sağlık kontrolleri ve performans testlerinin ardından akşam saatlerinde sezonun ilk antrenmanını yapacak.

Galatasaray yarın top başı yapacak
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Galatasaray Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.

Galatasaray yarın top başı yapacak

Galatasaray Kulübünden alınan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak sarı-kırmızılılar, sağlık kontrolleri ve performans testlerinin ardından akşam saatlerinde sezonun ilk antrenmanını yapacak.

 

 

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