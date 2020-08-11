Galatasaray yarın top başı yapacak

Galatasaray Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.

Galatasaray Kulübünden alınan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak sarı-kırmızılılar, sağlık kontrolleri ve performans testlerinin ardından akşam saatlerinde sezonun ilk antrenmanını yapacak.