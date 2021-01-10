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10.01.2021 - 14:01 | | İSTANBUL (AA) -

Galatasaray, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile 12 Ocak Salı günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynanan maçta tam süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Malatya'ya gidecek.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı

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