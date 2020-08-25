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25.08.2020 - 01:28 |

Galatasaray yeni transferlerin lisansını henüz çıkarmadı!

Galatasaray 21 oyuncusunun yeni sezon için vizesini yaparken yeni transferlerin lisansı henüz çıkarılmadı.

Galatasaray yeni transferlerin lisansını henüz çıkarmadı!
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Galatasaray 21 oyuncusunun yeni sezon için vizesini yaptı. Ancak yeni transferlerin lisansı henüz çıkarılmadı. Geçmişe dönük borçlar nedeniyle bunların tescilinin gerçekleşmediği ifade edildi.

Jimmy iddiası
Yukatel Denizlispor, Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Jimmy Durmaz ile görüştü. Yeşil-siyahlıların 31 yaşındaki oyuncuya teklif sunduğu ve sarı-kırmızılı futbolcudan cevap beklediği ifade edildi. Sağ kanatta görev yapan Durmaz’ın kariyerine Süper Lig’de devam etmek istediği öğrenilirken, Gençlerbirliği’nin de Jimmy Durmaz’la görüştüğü ileri sürüldü. Jimmy Durmaz geçen sezon 15 resmi maça çıkıp sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi.

Galatasaray yeni transferlerin lisansını henüz çıkarmadı

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