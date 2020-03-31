Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray yönetimi: Bu maçlar tamamlanacak
31.03.2020 - 07:44 | | Fanatik

Galatasaray yönetimi: Bu maçlar tamamlanacak

Galatasaraylı yöneticiler, bir yandan koronavirüs salgınıyla uğraşırken, diğer taraftan yaptıkları telekonferans toplantısında, “Bu sezon ki maçların tamamlanması” dışında başka hiçbir seçeneğin kabul edilmemesine karar verdi.

Galatasaray yönetimi: Bu maçlar tamamlanacak

Ne Play-Off ne de ligin bu haliyle tescili...Galatasaray Yönetimi, bu sezon ki maçların tamamlanması dışında başka hiçbir senaryoya sıcak bakmıyor. Sarı-Kırmızılı kulübün idarecileri, bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, diğer taraftan Başkan Mustafa Cengiz’in liderliğinde telekonferans yöntemiyle toplantı yapıyor. Bu görüşmelerde, virüs salgını sona erdiğinde yola nasıl devam edileceği konusu öncelikli gündem maddesi olarak masaya yatırılıyor. Sarı-Kırmızılılar, lig bitmeden Play-Off oynanması veya puan durumunun bu haliyle tescil edilerek şampiyonun belirlenmesi gibi görüşlere kesinlikle karşı çıkıyor.

UEFA ve FIFA’yla iş birliği

Süreci yakından takip edebilmek amacıyla UEFA ve FIFA’yla iş birliği yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Avrupa liglerinde alınacak kararların, emsal teşkil ederek Türkiye’de de uygulanması taraftarı. Konuyla ilgili olarak bu akşam da Galatasaraylı yöneticilerin bir toplantı yapacakları öğrenildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Juventus'ta kesintiler belli oldu! Merih tam...

Galatasaray yönetimi: Bu maçlar tamamlanacak

Diego Angelo'dan uyarı: Sakın evde denemeyin
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gordon Milne'nin tarihi çıkışı! Sergen Yalçın varken Zeyer alınır mı?

Gordon Milne'nin tarihi çıkışı! Sergen Yalçın varken Zeyer alınır mı?

Zico'dan Fenerbahçe paylaşımı!

Zico'dan Fenerbahçe paylaşımı!

Puyol ve Xavi'den Barcelona'nın maaş kesintisi destek

Puyol ve Xavi'den Barcelona'nın maaş kesintisi destek

Muslera ve eşi Patricia'dan Gazi Üniversitesi'ne ekipman desteği!

Muslera ve eşi Patricia'dan Gazi Üniversitesi'ne ekipman desteği!

Sıradaki Haber