Galatasaray yükselişte

Cim-Bom’da ilk yarının son haftası oynanan Antalyaspor maçıyla beraber yakalanan 4 maçlık galibiyet serisi rakamlara da yansıdı. Galatasaray’daki gelişim, istatistiklere de yansıdı.



Opta’nın verilerine göre, gol ortalaması 1.1’den 3.5’e çıkan sarı-kırmızılılar, rakip ceza alanında topla buluşma yüzdesini 23’ten 31.5’e çıkardı. Galatasaray’ın maç başına şut ortalaması ise bu periyotta 12.5’ten 14.8’e arttı. Gol beklentisi 1.42’den 2.52’ye yükselen Aslan’da, net gol pozisyonu yüzdesi 1.6’dan 3.5’e çıktı.

Bu sezon kalesine gelen 74 şutun 58’ini kurtaran Fernando Muslera, 2014/15’ten bu yana Süper Lig’de en yüksek kurtarış yüzdesi (78.4) yakaladığı sezonu yaşıyor.

Falcao'nun golü