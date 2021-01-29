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HaberlerSüper Lig Haberleri Galatasaray zorlu Gaziantep deplasmanında! Gaziantep FK-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
29.01.2021 - 11:24 |

Galatasaray zorlu Gaziantep deplasmanında! Gaziantep FK-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Gaziantep FK-Galatasaray maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 22. hafta maçında Galatasaray, ikinci yarının ilk maçında zorlu Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. İlk yarıda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Gaziantep FK'nın Marius Sumudica'nın ayrılışının ardından ligin ikinci yarısında nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Ligde son iki maçını kazanan Galatasaray, zorlu deplasmandan üç puan çıkarıp yükselişini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Galatasaray zorlu Gaziantep deplasmanında! Gaziantep FK-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
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Gaziantep FK-Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Lig'de 22.hafta maçında zorlu Gaziantep deplasmanında 3 puan için sahaya çıkacak olan Galatasaray'da gözler bu maça çevrildi. Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet soınucunda topladığı 39 puanla tamamlayan Galatasaray'da gözler maçın oynanacağı saate çevrildi. Süper Lig'de ilk yarıya damga vuran takımlardan olan Gaziantep FK ise çıktığı 20 maçın 9'unu kazanırken 8 mücadeleden berabere ayrıldı ve 3 müsabakadan ise puan çıkaramadı. Topladığı 35 puanla dördüncü sırada yer alan Gaziantep, Kalyon Stadyumu'nda Galatasaray karşısında puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor.

GAZİANTEP FK-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Galatasaray maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Gaziantep FK-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak

SÜPER LİG'DE İLK YARIDA OYNANAN MAÇI GALATASARAY KAZANDI!

Süper Lig'de 12 Eylül 2020'de oynanan ilk maçı Galatasaray 3-1'lik skorla kazanmıştı.

GALATASARAY GAZİANTEP FK'YA HİÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray bugüne kadar 1'i Türkiye Kupası 3'ü Süper Lig maçları olmak üzere Gaziantep FK karşısında çıktığı hiçbir müsabakayı kaybetmedi. Çıktığı dört maçın 2'sini kazanan Galatasaray 2 maçtan ise berabere ayrıldı

6 futbolcu kadroda yer alamayacak

Galatasaray'da tedavi ve adaptasyon çalışmaları devam eden Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao maçta forma giyemeyecek.

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamayacak.

Gaziantep FK'da ise sakatlığı süren Mirallas ve kart cezalısı olan Muhammed Demir bu maçta forma giyemeyecek

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Olkowski, Kana-Bıyık, Djilobodji, Tosca, Jefferson, Maxim, Vetrih, Kenan, Andre,

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Belhanda, Etebo(Ömer), Arda, Babel

 

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