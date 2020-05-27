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27.05.2020 - 11:18 |

Galatasaray'a 1.95'lik stoper!

Luyindama ile Marcao'nun satılma ihtimali üzerine alternatif arayışına giren Galatasaray'da Cesar Montes ismi gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Meksika ekibi Monterrey'de forma giyen 1.95 boyundaki stoperle ilgili çalışma başlattığı iddia edildi. Birçok kulübün transfer listesinde olan Montes'in piyasa değeri ise 5 milyon euro.

Galatasaray'a 1.95'lik stoper!
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Galatasaray'dan flaş stoper hamlesi... Sarı-kırmızılı kulübün Monterrey'de kariyerini sürdüren 1.95'lik stoper Cesar Montes'e kanca attığı öğrenildi.

AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR
Monterrey'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki Montes, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Bu durum da Galatasaray'ın transferdeki şansını artırıyor.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO
Montes, 1.95'lik boyu ile hava toplarında rakiplerine önemli bir üstünlük kurmayı başarıyor. Birçok kulübün transfer listesinde olan Montes'in piyasa değeri ise 5 milyon euro.

İYİ TEKLİFLER GELİRSE...
Galatasaray, Luyindama ve Marcao'yu iyi bir rakama satarsa Montes için Monterrey'in kapısını çalmayı hedefliyor. 23 yaşındaki Cesar Montes, Meksika'da gelecek vaat eden stoperler arasında gösteriliyor.

PORTO DA ONU İSTİYOR!
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Meksikalı Cesar Montes'i Porto da yakından takip ediyor.

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