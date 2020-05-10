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10.05.2020 - 07:00 |

Galatasaray’a 19’luk Cenk Özkaçar!

Bu sezon transferde yerliye yönelen Cim-Bom, Altay’ın genç stoperi Cenk Özkaçar'ı listesine aldı. Sarı-kırmızılıların, bu oyuncunun bonservisi için 2 milyon lira vermeye hazır olduğu ifade edildi

Galatasaray’a 19’luk Cenk Özkaçar!
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Galatasaray’da gelecek sezon için gençleşme ve yerlileşme hamlesi bütün hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar bu çerçevede TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar’ı listesine aldı.

1.90 boyundaki sol ayaklı stoperle ilgilenen sarı-kırmızılıların defansta alternatif yaratmaya çalıştığı belirtildi. Galatasaray’ın talip olduğu Cenk için Trabzonspor, Fenerbahçe ve Başakşehir’in devrede olduğu iddia edildi.
Altay alt yapısından çıkan yetenekli oyuncuyu kaçırmak istemeyen sarı-kırmızılıların 2 milyon lira bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu bildirildi. U21 Milli Takımı’na da çağrılmaya başlayan Cenk’teki potansiyeli gören Galatasaray teknik ekibi bu futbolcunun transfer edilmesi durumunda uzun yıllar formayı giyeceği kanaatinde...
Galatasaray’ın Cenk hamlesi, yerli futbolcu çalışmasının son halkası oldu. Sivasspor’un iki yıldızı Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç’ı bitiren ve yine aynı takımdan Erdoğan Yeşilyurt’a talip olan sarı-kırmızılılar, Oğulcan Çağlayan ve Nazım Sangare gibi isimlere de talip...

Cim-Bom’da ayrıca Arda Turan ve Semih Kaya gibi kulübün altyapısından yetişen futbolcuların da dönmesi söz konusu...

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