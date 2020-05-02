Galatasaray'a 4 milyon Euro'luk Alex Telles müjdesi

Yeni sezon öncesinde transfer bütçesi oluşturabilmek için planlar yapan Galatasaray'a müjde geldi… Fransız basını, Porto formasını giyen Alex Telles'in 45 milyon Euro'ya PSG'ye gideceğini yazdı. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Porto ile yapılan anlaşma gereği satış karının yüzde 10'u Galatasaray'ın olacak. Bu da 4 milyon Euro'nun kasaya girmesi anlamına geliyor.

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