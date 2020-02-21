Galatasaray'a dev turnuva

Deneyimli gazeteci, River Plate, Boca Juniors, Galatasaray ve Liverpool'un katıldıkları, Türkiye'de yapılacak özel bir turnuva için hazırlıkların başladığını belirtti. Konuyla ilgili girişimin, Türkiye'den giden ve şu an Arjantin'de olan bir iş adamının, Boca ve River kulüpleriyle bu konuda görüşmeler yapmasıyla ortaya çıktığı bildirildi.

Arjantin kulüplerinin bu turnuvaya katılımlarının yanı sıra, uygun tarih konusunda da görüşmelerin sürdüğü, önümüzdeki yaz ya da gelecek sene ocak ayının gündemde olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın rakibi Real Madrid