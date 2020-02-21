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21.02.2020 - 12:06 |

Galatasaray'a dev turnuva

Avrupa futbolunun zirvedeki ekibi Liverpool ile Galatasaray, yakında aynı turnuvada karşı karşıya gelebilirler. ESPN'in River Plate muhabiri olan Gustavo Yarroch, gerçekleştirdiği paylaşımda, bu yönde özel bir turnuva için hazırlıkları duyurdu.

Galatasaray'a dev turnuva
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Deneyimli gazeteci, River Plate, Boca Juniors, Galatasaray ve Liverpool'un katıldıkları, Türkiye'de yapılacak özel bir turnuva için hazırlıkların başladığını belirtti. Konuyla ilgili girişimin, Türkiye'den giden ve şu an Arjantin'de olan bir iş adamının, Boca ve River kulüpleriyle bu konuda görüşmeler yapmasıyla ortaya çıktığı bildirildi.

Arjantin kulüplerinin bu turnuvaya katılımlarının yanı sıra, uygun tarih konusunda da görüşmelerin sürdüğü, önümüzdeki yaz ya da gelecek sene ocak ayının gündemde olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın rakibi Real Madrid

Galatasaraya dev turnuva

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