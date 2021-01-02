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02.01.2021 - 09:06 | | Takvim

Galatasaray'a Etebo'nun yerine Deroy Duarte.!

Stoke City'den kiralanan Etebo'yu devre arasında göndermenin planlarını yapan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Galatasaray'a Etebo'nun yerine Deroy Duarte.!
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Sezon başında Stoke City'den kiralanan Pierre Etebo'yu devre arasında göndermenin planlarını yapan Galatasaray yönetimi, Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila ile görüşme gerçekleştirdi. Sarı kırmızılıların D'Avila'dan Etebo'nun gönderilmesi konusunda yardım beklediği ayrıca ünlü menajerden bir başka futbolcusu Deroy Duarte'nin transferinde aracılık etmesini istediği belirlendi.

Sparta Rotterdam formasını giyen 21 yaşındaki Hollandalı yıldız önemli bir yetenek. Bu sezon 4 gol atıp 3 asist yapan orta alan oyuncusunun sözleşmesi haziranda bitecek. Sparta formasıyla bu sezon Hollanda Ligi'nde 12 maça çıkan Duarte 4 gol, 3 asistle 7 gole direkt katkı yaptı.

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Galatasaraya Etebonun yerine Deroy Duarte.

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