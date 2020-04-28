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28.04.2020 - 10:18 | | TAKVİM

Galatasaray'a Henry Onyekuru müjdesi

Fransız ekibi Monaco'nun Henry Onyekuru'yu bonservisiyle satması zor gözüküyor. Bu da Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı 1 yıl daha kiralama ihtimalini artırıyor.

Galatasaray'a Henry Onyekuru müjdesi

Sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan Henry Onyekuru'yu takımda tutmak isteyen Galatasaray'ın umudu artıyor.

Monaco'nun 13.5 milyon Euro ödediği Onyekuru'yu satmak istediği biliniyor. Ancak futbol piyasasındaki durgunluk sebebiyle Nijeryalı yıldıza yüksek bir teklif gelmesi beklenmiyor.

GALATASARAY PUSUDA

Monaco'nun Onyekuru'dan zarar etmek istemediği ve düşük bonservisle satmak yerine Galatasaray'a 1 yıl daha kiralamaya sıcak baktığı iddia ediliyor. Onyekuru da futbol kariyerine Sarı-Kırmızılı takımda devam etmek istiyor.

Galatasaraya Henry Onyekuru müjdesi

HENRY ONYEKURU'NUN HİKAYESİ

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