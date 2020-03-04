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04.03.2020 - 14:40 |

Galatasaray'a Mario Lemina müjdesi

Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina takımla birlikte çalışmalara başladı.

Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina takımla birlikte çalışmalara başladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana salonda yapılan core stabilizasyon çalışması ile başlandı.

Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda ısınma hareketleri yapıldı.

Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışma gerçekleştirildi.

Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda pas ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Mario Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Takımımız, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Galatasaraya Mario Lemina müjdesi

Galatasaraya Mario Lemina müjdesi

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