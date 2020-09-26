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26.09.2020 - 07:00 |

Galatasaray'a 'milli görev'

İskoçya, UEFA Ülkeler Sıralaması’nda iki basamak birden tırmanarak 12. sıraya yükseldi, Türkiye için bir numaralı tehdit haline geldi. İskoçya’ya geçilmemiz halinde lig şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılamayacak. Bu yüzden Cim-Bom’un Glasgow Rangers ile oynayacağı Avrupa Ligi maçı bambaşka bir önem kazandı

Galatasaray'a 'milli görev'
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ONUR DİNÇER

UEFA Ülkeler Sıralaması’nda bir süredir kritik bir eşikte bulunan Türkiye, Avrupa kupalarında yeni sezonun başlamasıyla bir rakibinin daha gerisinde kaldı. Yeni sezon ile birlikte, 2015-16 sezonu puanları hesaplamadan çıktığı için, Avusturya bir anda sıralamada Türkiye’yi geride bıraktı, Ukrayna ise gerisine düştü. Bu sezon bulunduğu sıralamayı koruyamadığı takdirde Süper Lig şampiyonu bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi’ne eleme turundan başlayacak olan Türkiye için bir numaralı rakip ise İskoçya oldu.

Büyük bir fırsat yarattı

Sezonun kalanında İskoç ve Ukraynalı ekiplerden daha iyi bir performans göstermesi gerekecek olan Türkiye için Beşiktaş ve Alanyaspor’un erken elenmeleri ciddi kan kaybına yol açtı. Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray’ın, sıradaki rakibinin bir İskoç takımı olması ise bu yarışta büyük bir fırsatı ortaya çıkardı. Sarı-kırmızılılar İskoçya’nın bu sezon en formda ekibi olan Rangers’ı saf dışı bıraktığı takdirde, Türkiye’nin ülkeler sıralamasında 11. sırayı koruması adına dev bir adım atmasını sağlayacak.

Galatasaraya milli görev

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