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16.03.2020 - 09:02 |

Galatasaray'a Ömer Bayram şoku

Galatasaray, Ömer Bayram'ın sağ elinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'a Ömer Bayram şoku

Galatasaray, Ömer Bayram'ın sağ elinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Oyuncumuz Ömer Bayram’ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır.

Ömer Bayram’ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır.

Galatasaraya Ömer Bayram şoku

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