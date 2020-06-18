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18.06.2020 - 07:00 |

Galatasaray'a şampiyonluğu getiren ikili

Cim-Bom’da kalan 7 haftada en büyük yük, Onyekuru ile Feghouli’de olacak. Geçen sezonun kahramanları, özellikle son yedi karşılaşmada büyük iş başarmıştı.

ERKAN AYRAÇ

Çaykur Rizespor mağlubiyetiyle zirve yarışında ağır bir darbe yiyen Galatasaray kalan yedi haftada yeni bir mucize gerçekleştirmek için çalışacak. Bu zorlu mücadelelerde ise en çok iki kanadı Onyekuru ve Feghouli’ye ihtiyaç duyacak.
Çünkü geçen sezon elde edilen şampiyonlukta ve özellikle son haftalarda yakalanan seride bu ikilinin performansları büyük rol oynamıştı. Kupayı kaldıran sarı-kırmızılıların son 7 haftadaki galibiyetlerinde iki oyuncunun performansları şöyle:
- Fenerbahçe ile oynanan derbide Feghouli’nin asistinde Onyekuru ağları havalandırmış ve takımını 1-0 öne geçirmişti. Mücadele 1-1 sona erdi.
- Beşiktaş derbisinde alınan 2-0’lık galibiyette Onyekuru golünü atarak takımını öne geçirdi.
- 3-2’lik Çaykur Rizespor zaferinde ikili sahnedeydi. Onyekuru’nun asistinde Feghouli takımının ilk golünü attı.
- Başakşehir karşısında ise iki yıldız isim takımını adeta zafere taşıdı. Bajic’in golüne engel olamayan ve ilk dakikalarda geriye düşen Galatasaray, önce Feghouli ile beraberliği yakaladı, ardından Onyekuru ile üç puanı kaptı.
Özellikle son haftalarda performansı artıran bu ikiliden Onyekuru, Süper Lig’de 31 maçta şans bulurken, 14 gol attı üç asist yaptı. Sarı-kırmızılılarda 29 karşılaşmada 9 gol, 6 asistle oynadı.

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Galatasaraya şampiyonluğu getiren ikili

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