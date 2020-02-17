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17.02.2020 - 18:26 | | AA

Galatasaray'a yeni sponsor!

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼, araÃ§ kiralama firmasÄ± "Central Rent A Car"la iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ±na imza attÄ±.Â

Galatasaray'a yeni sponsor!

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼, araÃ§ kiralama firmasÄ± "Central Rent A Car"la iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ±na imza attÄ±.Â 

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Galatasaray taraftarlarÄ± bu sezon sÃ¼resince Central Rent A Car'dan gÃ¼nlÃ¼k araÃ§ kiralamalarÄ±nda yÃ¼zde 10 indirim kazanacak. Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ de kiralanan her araÃ§tan gelir elde edecek.Â 

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz anlaÅŸmadan dolayÄ± mutlu olduklarÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rkiye'nin ilk yerli araÃ§ kiralama firmasÄ± olan Central Rent A Car firmasÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlaÅŸma bizi mutlu etti. FirmanÄ±n yÃ¶netim kurulu baÅŸkanÄ± SayÄ±n Murat Ã–zkaya'ya teÅŸekkÃ¼r ediyorum. TaraftarlarÄ±mÄ±z, Central Rent A Car firmasÄ±ndan kiralayacaklarÄ± araÃ§larda yÃ¼zde 10'luk bir indirim imkanÄ±ndan yararlanacaklarÄ± gibi her kiralamadan kulÃ¼bÃ¼mÃ¼z de kazanacak. Bu iÅŸ birliÄŸinin iki taraf iÃ§in de hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum." ifadelerini kullandÄ±.Â 

AnlaÅŸma Ã§erÃ§evesinde "gs.centraltr.com" internet sitesi Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirilecek rezervasyonlarda, taraftarlar araÃ§ kiralamalarÄ±nda indirim imkanÄ±ndan faydalanabilecek.

Galatasaraya yeni sponsor

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