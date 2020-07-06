Galatasaray'da 4 maçta 3 kırmızı kart!



Galatasaray, koronavirüs nedeniyle lige verilen aradan sonra çıktığı 4 maçta 3 kırmızı kart gördü. Çaykur Rizespor maçında Adem Büyük, Gaziantepspor karşılaşmasında Ahmet Çalık’a çıkan kırmızı kartlardan sonra dün gece de Sofiane Feghouli, Da Costa’ya 32. dakikada yaptığı sert hareketin ardından VAR odasının uyarısıyla oyundan atıldı.



Yine Trabzonspor

Cim-Bom’un ligde attığı son altı golün dördüne doğrudan katkısı bulunan Feghouli 2017-18 sezonunda Trabzon’da oynanan karşılaşmada da kırmızı kart görmüş ve üç maç ceza almıştı. Bordo-mavili ekibe karşı sahaya çıktığı iki iç saha maçında da gol atma başarısı gösteren tecrübeli oyuncu Alanya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Florin Andone'nin Brighton Formasıyla Attığı En İyi Goller