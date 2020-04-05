Galatasaray'da Adil Demirbağ sürprizi!

Cim-Bom, Adana Demirspor’un stoperi Adil Demirbağ’a talip oldu. Sarı-kırmızılıların, 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili çalışmalara başladığı ortaya çıktı.

Fatih Terim’in ekibinde yer alan Necati Ateş tarafından 26 Ocak’taki Adana Demirspor-Boluspor karşılaşmasında genç futbolcunun izlendiği aktarıldı. Galatasaray’ın, Adil Demirbağ için Adana Demirspor’a 3 milyon lira bonservis vermeye hazır olduğu öğrenildi. Sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da oynayabilen Adil’in kulübü ile 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor.

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