05.04.2020 - 07:00 |
Galatasaray'da Adil Demirbağ sürprizi!
Galatasaray'ın Adil Demirbağ ilgili çalışmalara başladığı ortaya çıktı.
Cim-Bom, Adana Demirspor’un stoperi Adil Demirbağ’a talip oldu. Sarı-kırmızılıların, 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili çalışmalara başladığı ortaya çıktı.
Fatih Terim’in ekibinde yer alan Necati Ateş tarafından 26 Ocak’taki Adana Demirspor-Boluspor karşılaşmasında genç futbolcunun izlendiği aktarıldı. Galatasaray’ın, Adil Demirbağ için Adana Demirspor’a 3 milyon lira bonservis vermeye hazır olduğu öğrenildi. Sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da oynayabilen Adil’in kulübü ile 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor.
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