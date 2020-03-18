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18.03.2020 - 17:12 | | İHA

Galatasaray'da antrenman iptal edildi

Galatasaray, Süper Lig'de bu hafta deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına bugün başlayacaktı fakat antrenman iptal edildi.

Galatasaray'da antrenman iptal edildi

Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü Beşiktaş ile oynadıktan sonra iki gün izin yapan Galatasaray, çalışmalarına bugün start verecekti. Ligde bu hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılıların bugün yapmayı planladığı antrenman önce saat 17.00'ye alındı daha sonra ise iptal edildi.

Liglerle ilgili belirsizliğin ortadan kalkması sonucu antrenman programının netleşmesi bekleniyor.

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