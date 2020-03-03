Galatasaray'da atan & tutan farkı!

NEVZAT DİNDAR

-Sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kaçırmasına rağmen üç golü bulunan Kolombiyalı yıldız, 17. haftadaki Antalya karşılaşması sonrasında coştu, ikinci devre 5 gole daha imzasını koydu

-Muslera ise 23 karşılaşmada 17 kez rakiplerine izin verirken, 11 karşılaşmayı da gol yemeden kapadı. 8 maçlık galibiyet serisinde de en büyük etki sağlayan isim Uruguaylı eldivendi.

Galatasaray’ı atanı va tutanı farklı kılıyor. Cim-Bom, Gençlerbirliği engelini de çok rahat geçerken Falcao attığı iki golle forma girdiğini gösterdi. Muslera ise Fenerbahçe maçında olduğu gibi yine inanılması zor bir kurtarışa imza attı. Hem atanın hem de tutanın kalan 10 hafta öncesi yükselen grafiği, teknik kadro ve yönetimi umutlandırıyor.



Fenerbahçe karşısında büyük bir soğukkanlılıkla penaltıyı gole çeviren Falcao, Gençlerbirliği maçında da iki kez sahne aldı. Kolombiyalı futbolcu, özellikle sol ayağıyla attığı ikinci golle klasını gösterdi.

Falcao kalan zorlu fikstür öncesi havaya girerken, formuyla bütün endişeleri giderdi. Kolombiyalı golcü, bu sezon sakatlıklar yüzünden 24 maçın sadece yarısında oynama şansı buldu. Bu maçların 3’ünde ise sonradan oyuna girip toplamda 24 dakika görev yaptı.

Sezonun ilk yarısını büyük oranda sakat geçiren Falcao, ilk devre 3 gol atabildi. 17. haftada Antalya karşısında iki gol atarak ayağa kalkan tecrübeli golcü, ikinci yarıda yine sakatlanmasına karşın çabuk toparladı ve açıldı. Falcao ikinci yarıda 5 gole imza attı. Onun olmadığı dönemde de Adem Büyük sazı eline almıştı.



Muslera devleşiyor

Gençlerbirliği maçında kurtarılması zor bir çok şutu önleyen Muslera da yine kalesinde güven vermeye devam ediyor. Uruguaylı eldiven ligde sadece 1 maçı kaçırdı. 23 maçta da kalesinde 17 gol gördü. Fenerbahçe maçında da yine kritik bir kurtarışa imza atan Muslera’nın ligin ikinci yarısında kalesinde adeta devleşmesi sarı-kırmızılıların 8 maçlık serisinde büyük rol oynadı. Tecrübeli eldiven, takımın sıkıntı yaşadığı anlarda kurtarışlarıyla futbolcuları ve tribünleri motive etti.



16 maça bedel!

Galatasaray’daki büyük değişim rakamlara da yansıdı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarının son haftasıyla beraber 8 maçlık galibiyet serisi yakalarken bu durum rakamlara da yansıdı.

Aslan, ligin ilk 7 haftasında karşılaştığı takımlara karşı toplamda 10 puan alabilmişti. Cim-Bom bu kez ise 21 puan topladı. İlk 16 haftada toplamda 24 puan toplayan Galatasaray, 8 maçlık seriyle bu sayıya ulaştı.

İlk sırada

Radamel Falcao ligde 12. maçında 8. golünü attı. 766 dakika sahada kalan Falcao, her 96 dakikada bir gol attı! İlk sırada yer alan Falcao’nun rakiplerinin istatistikleri ise şöyle oluştu: Stancu: 104 dk/gol, Sörloth: 108 dk/gol, Umut Nayir: 108 dk/gol, Cisse: 116 dk/gol, Burak Yılmaz: 152 dk/gol, Muriç: 153 dk/gol

Gençlerbirliği karşısında iki gol atan Falcao, 6 atak aksiyonu geliştirdi, bunun üçünden başarıyla çıktı. 4 şutun ikisini golle sonuçlandıran Kolombiyalı golcü, driplinglerde istediğini elde edemedi.