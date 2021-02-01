Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı

Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Daryl Macon Jr.'ın sözleşme feshi hakkında



Sezon başında takımımıza katılan Daryl Macon Jr. ile kulübümüzün arasındaki sözleşme, oyuncunun talebi üzerine karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Daryl Macon Jr.'a bu sezon takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve kariyerinde başarılar dileriz.



Galatasaray Spor Kulübü"