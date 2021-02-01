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01.02.2021 - 15:27 |

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı

Galatasaray Basketbol Takımı oyuncularından Daryl Macon Jr. ile yollar ayrıldı.

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı
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Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Daryl Macon Jr.'ın sözleşme feshi hakkında

Sezon başında takımımıza katılan Daryl Macon Jr. ile kulübümüzün arasındaki sözleşme, oyuncunun talebi üzerine karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Daryl Macon Jr.'a bu sezon takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve kariyerinde başarılar dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü"

Galatasarayda ayrılık resmen açıklandı

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