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11.09.2020 - 11:29 | | Fanatik

Galatasaray'da Belhanda krizi! Rest çekti...

Galatasaray'ın "Ya ücretini indir ya da teklifleri değerlendir” dediği Belhanda’dan olumsuz yanıt geldi. Faslı 10 numara, İstanbul’da mutlu olduğunu ve ancak kontratı uzatılırsa maaşında indirime gidebileceğini söyledi.

Galatasaray'da Belhanda krizi! Rest çekti...
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Younes Belhanda zorluk çıkartmaya devam ediyor. Galatasaray’ın neredeyse 2 senedir satmaya çalıştığı Faslı futbolcu, yönetimle bir türlü uzlaşmıyor. Pandemi sürecinde gelirlerin azalması nedeniyle oyuncularından indirim isteyen Galatasaray’da, Belhanda buna yanaşmamıştı.

Sarı-Kırmızılılar bir kez daha Belhanda ile temasa geçerken, 3.3 milyon Euro’luk maaşını 2.5 milyon Euro’ya çekmesi istendi. Aksi takdirde, “Teklifleri değerlendir” denildi. Ancak Belhanda’nın gitmeye de indirim yapmaya da niyeti yok.

Tecrübeli futbolcu, ailesinin İstanbul’da mutlu olduğunu ve ancak sezon sonu bitecek kontratı uzatılırsa maaşında indirim yapabileceğini söyledi. Kısacası Belhanda, yönetimin başına dert oldu!

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