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07.09.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da Belhanda ve Ömer Bayram bekleneni veremedi!

Galatasaray, iki günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıkları bugün devam edecek. Hatay maçında Belhanda ve Ömer Bayram'ın performansları yeterli bulunmamıştı.

Galatasaray'da Belhanda ve Ömer Bayram bekleneni veremedi!
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Cim-Bom’da iki günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıkları bugün yapılacak antrenmanla devam edecek. Sarı-kırmızılılarda transferlerin yetişmemesi nedeniyle Teknik Direktör Fatih Terim’in özellikle orta alan için çeşitli formüller bulmaya çalıştığı öğrenildi. Hatay maçında Belhanda hayal kırıklığı yaratırken, Ömer Bayram da iyi görünmemişti. Taylan ise iyi mücadele etmesine rağmen yetersiz kalmıştı. Terim son bölümde Jimmy Durmaz’ı orta alanda değerlendirerek herkesi şaşırtmıştı.

Galatasarayda Belhanda ve Ömer Bayram bekleneni veremedi

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