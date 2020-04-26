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26.04.2020 - 11:07 | | Takvim

Galatasaray'da Belhanda yönetimi ikiye böldü!

Galatasaray'da Younes Belhanda, indirime gitmeyi 2021'de bitecek sözleşmesinin uzatılması şartıyla kabul etmişti. Faslı yıldızın, bu talebi yönetimi ikiye böldü. Bir grup yönetici Belhanda'nın yeni sözleşme isteğine soğuk bakarken, bir kısım ise bu talebi olumlu buluyor.

Galatasaray'da Belhanda çatlağı yaşanıyor. Maaşında kesintiye gitmeyi 2021'de bitecek sözleşmesinin uzatılması şartıyla kabul eden Faslı yıldızın bu talebi yönetimde fikir ayrılığına neden oldu.

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Belhanda'nın disiplinsiz tavırları yeni sözleşme konusunda soru işareti oluşturuyor. Bazı yöneticiler de bu sebeple yıldız oyuncu ile nikah tazeleme fikrine soğuk bakıyor.

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Yönetimde bir grubun ise "Corona etkisi ile bu sezon satışı zor. Belhanda'nın maaşında indirim yapıp tutarsak bir sonraki sezon Arap liglerine satabiliriz" görüşünde olduğu öğrenildi.

FATİH TERİM DE KARARSIZ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Belhanda konusunda kararsız kalmış durumda. Terim, bazen çok kızsa da Belhanda'dan vazgeçemiyor.

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