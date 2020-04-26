Galatasaray'da Belhanda yönetimi ikiye böldü!

Galatasaray'da Belhanda çatlağı yaşanıyor. Maaşında kesintiye gitmeyi 2021'de bitecek sözleşmesinin uzatılması şartıyla kabul eden Faslı yıldızın bu talebi yönetimde fikir ayrılığına neden oldu.

SENEYE BEDAVA GİDEBİLİR

Belhanda'nın disiplinsiz tavırları yeni sözleşme konusunda soru işareti oluşturuyor. Bazı yöneticiler de bu sebeple yıldız oyuncu ile nikah tazeleme fikrine soğuk bakıyor.

ARABİSTAN UMUDU VAR...

Yönetimde bir grubun ise "Corona etkisi ile bu sezon satışı zor. Belhanda'nın maaşında indirim yapıp tutarsak bir sonraki sezon Arap liglerine satabiliriz" görüşünde olduğu öğrenildi.

FATİH TERİM DE KARARSIZ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Belhanda konusunda kararsız kalmış durumda. Terim, bazen çok kızsa da Belhanda'dan vazgeçemiyor.