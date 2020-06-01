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01.06.2020 - 22:05 | | AA

Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!

Galatasaray, Ã‡aykur Rizespor ile deplasmanda yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Ã§ift antrenmanla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
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Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda 14 Haziran Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã‡aykur Rizespor ile deplasmanda yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Ã§ift antrenmanla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Fatih Terim yÃ¶netiminde sabah gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmana kuvvet Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Gruplar halinde pas ve top kapma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile sÃ¼ren idmanÄ±n, dayanÄ±klÄ±lÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan yenilenme koÅŸusu ve soÄŸuma hareketleriyle tamamlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

AkÅŸam antrenmanÄ±nÄ±n ise Ä±sÄ±nma hareketleri ve pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â 

Ä°dmanÄ±n ana bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise taktik Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi kaydedildi. AntrenmanÄ±n, yenilenme koÅŸusu ve soÄŸuma hareketleri ile tamamlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n sabah gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi antrenmanla devam edecek.

Galatasarayda Ã‡aykur Rizespor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

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