Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
02.06.2020 - 14:49 | |   İSTANBUL (AA) -

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
ABONE OL

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başladığı bildirildi.

İdmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları oynandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Galatasarayda Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Tottenham'ın yıldızları Kane ve Son'dan ayak tenisi challenge...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Fatih Terim'den ırkçılığa tepki!

Fatih Terim'den ırkçılığa tepki!

Fenerbahçe Beko'da Obradovic gelişmesi

Fenerbahçe Beko'da Obradovic gelişmesi

Formula 1'de ilk 8 yarışın takvimi belli oldu

Formula 1'de ilk 8 yarışın takvimi belli oldu

Sıradaki Haber