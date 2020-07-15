Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da dar alanda pas çalışması
15.07.2020 - 14:27 | | İSTANBUL (AA) -

Galatasaray'da dar alanda pas çalışması

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.

Galatasaray'da dar alanda pas çalışması
ABONE OL

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında 18 Temmuz Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasarayda dar alanda pas çalışması

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale maç oynandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek. 

Ousmane Dembele bireysel çalıştı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  2. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin grupları belli oldu
    Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin grupları belli oldu
  3. Son dakika | Türk Telekom, Baskonia'dan Micheal Eric'i transfer etti
    Son dakika | Türk Telekom, Baskonia'dan Micheal Eric'i transfer etti
  4. Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini uzattı...
    Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini uzattı...
  5. Antalyaspor Süper Lig'de ilk peşinde
    Antalyaspor Süper Lig'de ilk peşinde



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pınar Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri netleşti

Pınar Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri netleşti

Şişli Spor'dan Olimpiyat hamlesi

Şişli Spor'dan Olimpiyat hamlesi

Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Son dakika transfer haberleri | Dortmund, Fenerbahçe'nin istediği Schürrle'nin sözleşmesini feshetti!

Son dakika transfer haberleri | Dortmund, Fenerbahçe'nin istediği Schürrle'nin sözleşmesini feshetti!

Sıradaki Haber