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14.08.2020 - 22:36 |

Galatasaray'da dayanıklılık çalışması!

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da dayanıklılık çalışması!
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman dinamik ısınma ile başlandı. Bu bölümde denge, mobilizasyon, stabilizasyon ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-kırmızılılar, devam eden kısımda pas çalışmaları üzerinde durdu. Antrenmanda aralıklı olarak teknik ve interval koşular gerçekleştirilirken, ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik hedefli pas oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. 

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.  

Galatasarayda dayanıklılık çalışması

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